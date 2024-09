Vanavond op tv: Spanningen binnen NSC • Oud-premier Olmert over Israëls oorlogen • Weermodellen van de toekomst

ANP Van Vroonhoven en Wilders tijdens de APB

vandaag, 13:49

Spanningen binnen NSC

Nadat Pieter Omtzigt ruim een jaar geleden Nieuw Sociaal Contract (NSC) oprichtte, was zijn partij de grootste in de peilingen. Bij de verkiezingen kreeg NSC 20 zetels. Maar vandaag de dag is alles anders: recente peilingen laten zien dat Omtzigt, die ziek thuis zit, nog maar een handjevol zetels krijgt mochten er nu verkiezingen zijn.

Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven steunde vorige week de oppositie toen die vroeg om extra stukken in het migratiedebat. De verhoudingen met coalitiegenoten PVV, VVD en BBB zijn daardoor extra op scherp gezet. Wat is er aan de hand met NSC?

Interview met Israëlische oud-premier Olmert

Terwijl veel internationale ogen zijn gericht op Israël, spreken wij exclusief met Ehud Olmert, die van 2006 tot 2009 premier was van dat land. Hoe kijkt hij naar de conflicten die zijn land heeft met Hamas en Hezbollah? En wat vindt hij van de huidige premier Netanyahu?

Eerder liet Olmert zich kritisch uit over Israëls reactie op de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Hij zegt dat het onmogelijk is Hamas in Gaza uit te schakelen.

Weermodellen van de toekomst

Begin deze maand kwamen zeker 24 mensen om het leven als gevolg van extreem weer in Centraal-Europa. De vierdaagse stortbui blijkt nu de zwaarste ooit gemeten. De kans op zulke weersextremen is verdubbeld dankzij klimaatverandering, concluderen wetenschappers.

Ondertussen probeert het KNMI met nieuwe weermodellen het weer voor de langere termijn, en de gevolgen van de opwarming van de aarde, in kaart te brengen. Het weer een dag van tevoren voorspellen is voor sommige meteorologen al lastig, is het dan niet wat ambitieus om weer van de verre toekomst te voorspellen?