Vanavond op tv: Israëls oorlog tegen Hezbollah • Klaas Knot over de economie • Politici VS oefenen voor opstand

De oorlog tegen Hezbollah

Ook vandaag gaat Israël door met aanvallen op Libanon. Hezbollah heeft in de nacht enkele tientallen raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Veel Libanezen vluchten en dat leidt grote verkeersopstoppingen in het zuiden van Libanon. Inmiddels zijn er scholen ingericht als opvangcentra voor de ontheemden. Er zouden al ruim 500 mensen zijn omgekomen door de bombardementen.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon bijna een volledige oorlog is en Frankrijk heeft om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad gevraagd. De Verenigde Staten proberen de situatie in Libanon te de-escaleren. Wat wil Israël met de aanvallen bereiken en wat leert het verleden daarover? We bespreken het vanavond met verschillende experts.

Kortere werkweek en meer loon?

Vakbond FNV wil dat in 2025 de lonen met 7 procent stijgen en heeft die looneis een dag voor Prinsjesdag gepresenteerd. Ook wil de vakbond dat 32 uur werken in vier werkdagen de norm wordt. Dan is het volgens FNV aantrekkelijker om meer uren te werken. Werkgevers vinden dat er aan de eisen "enorme risico's" kleven, in tijden van een krappe arbeidsmarkt. Het kabinet hoopt juist dat Nederlanders gemiddeld meer uren gaan werken. Te gast is Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, over de staat van de Nederlandse economie.