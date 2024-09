Vanavond op tv: Rechtszaak straatintimidatie • Aanvallen Israël en Hezbollah • Hongarije opent grens voor Russen

Eerste rechtszaak straatintimidatie

Sinds kort is seksuele straatintimidatie strafbaar. In drie steden is daarom een pilot gestart waarbij undercover-boa's daders op heterdaad proberen te betrappen. In Rotterdam komt binnenkort voor het eerst iemand voor de rechter omdat hij op straat een vrouw zou hebben lastiggevallen. Toch is straatintimidatie bewijzen lastig. We liepen een avond mee met de boa's in Rotterdam.