Vanavond op tv: COA-directeur over asielproblemen • Monstergolven risico voor schepen

Hoe nijpend is de asielsituatie?

Ondertussen spreekt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zelf van een noodsituatie , althans bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het centrum is vol en er dreigden deze week zelfs mensen buiten te moeten slapen.

Het ministerie van Asiel en Migratie wijt de problemen aan een hoge asielinstroom in combinatie met een groot aantal statushouders dat niet kan doorstromen naar opvang in andere gemeenten. We bespreken de uitdagingen met COA-directeur Milo Schoenmaker.