Vanavond op tv: Eerste Algemene Beschouwingen voor kabinet-Schoof • Opnieuw exploderende apparaten in Libanon

Algemene Politieke Beschouwingen

De Tweede Kamer debatteert vandaag met het nieuwe kabinet over de Prinsjesdagstukken. De oppositie hamert vooral op verkiezingsbeloften die zouden zijn gebroken door de PVV. Ook gaat het veel over migratie en het al dan niet uitroepen van een asielcrisis.

Minister Faber van Asiel en Migratie stuurde vandaag een brief naar de Europese Commissie met de vraag of Nederland een zogenoemde opt-out kan krijgen. Maar een woordvoerder van die Commissie zegt dat de asiel- en migratieregels "bindend" blijven voor Nederland.

Met politiek verslaggever Arjan Noorlander blikken we terug op de Algemene Politieke Beschouwingen. We zoomen in op Nicolien van Vroonhoven, die NSC-leider Pieter Omtzigt verving omdat hij ziek thuis zit.

Btw op sporten omhoog

Opnieuw exploderende apparaten in Libanon

Een dag na de opzienbarende pieper-explosies in Libanon en Syrië zijn nieuwe explosies gemeld in Libanon. Zeker drie mensen zijn dood, minstens honderd gewond. Hoe kon dit een tweede keer gebeuren?

Wat is de impact op doelwit Hezbollah? In hoeverre kan de militante groepering nog onderling communiceren? En welke gevolgen heeft deze aanval, die waarschijnlijk het werk is van Israël, op de internationale verhoudingen in het Midden-Oosten?