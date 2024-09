Vanavond op tv: Eerste Prinsjesdag van kabinet-Schoof • Wat staat er in de Miloenennota?

Prinsjesdag

Het is de derde dinsdag van september, en dus Prinsjesdag. Vandaag is de eerste keer dat het kabinet-Schoof de jaarplannen in de Miljoenennota bekendmaakt. Ook spreekt de koning vandaag zijn eerste Troonrede uit die niet door de handen van Mark Rutte is gegaan. Traditiegetrouw zijn in de aanloop naar de dag de grote lijnen uit de Miljoenennota al naar buiten gekomen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag, de dag dat de stukken naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en ook de dag dat Schoof het regeerprogramma presenteerde. In dat regeerprogramma staan de plannen van het kabinet voor de komende jaren.