Reuters Beeld uit Jesinik, in het noordoosten van Tsjechië

vandaag, 16:36 Vanavond op tv: Noodweer Midden-Europa • Frits van Eerd voor de rechter • Weerstand tegen parkeerheffingen

Zware regenval teistert Midden-Europa

Midden-Europa kampt met hevige regenval, die naar verwachting de komende dagen zal aanhouden. Zes mensen zijn door overstromingen om het leven gekomen. Gisteren overleden vier mensen in Roemenië, vandaag was er ook in Polen een dodelijk slachtoffer. In Oostenrijk verdronk een brandweerman.

Ook in de rest van de wereld waren er afgelopen week opvallend veel overstromingen. Wat is de rol van klimaatverandering? Te gast is weerman en klimaatwetenschapper Peter Kuipers Munneke.

De val van een oud-supermarktbaas

Morgen start de strafzaak tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, twee jaar na zijn arrestatie. De zoon van de oprichter van de supermarktketen wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben allemaal te maken met sponsordeals in de motorsport, de grote hobby van Van Eerd.

Wie is deze illustere zakenman en hoe viel hij van zijn voetstuk? We portretteren de 57-jarige Brabantse topondernemer die steeds meer verstrikt te lijkt te zijn geraakt in een web van criminaliteit.

Betaald parkeren rukt op

In veel gemeenten is het een groot twistpunt: wat te doen met betaald parkeren? Tegenstanders zien het als een ordinair graaimiddel, voorstanders als de manier om de stad leefbaar te houden. We duiken in de cijfers over parkeerzones en -tarieven en spreken met verkeersonderzoeker Giuliano Mingardo (Erasmus Universiteit Rotterdam) over nut en noodzaak van parkeerheffingen.