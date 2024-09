Vanavond op tv: Nieuwe tanks en straaljagers • Fitfluencers op sociale media • Pleegouders Vlaardingen voor de rechter

Extra geld naar Defensie

Minister Ruben Brekelmans (VVD) en staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) van Defensie maken bekend waaraan de krijgsmacht de komende jaren de 2,4 miljard euro gaat uitgeven die Defensie jaarlijks extra krijgt . Er is al uitgelekt dat de Nederlandse krijgsmacht weer een tankbataljon krijgt, nadat de laatste tanks dertien jaar geleden waren wegbezuinigd. Ook worden extra F-35-straaljagers, gevechtshelikopters en fregatten aangekocht. Minister Brekelmans is te gast.

De invloed van fitnessvideo's

In het Verenigd Koninkrijk is ondertussen een wet in de maak die minderjarigen moet beschermen tegen allerlei soorten schadelijke online content. Zou Nederland moeten volgen?

'Poging tot doodslag op pleegkind'

In Rotterdam begint de rechtszaak tegen de pleegouders van een 10-jarig meisje uit Vlaardingen dat in mei in het ziekenhuis terechtkwam na een zware mishandeling. De pleegouders staan terecht voor poging tot doodslag op het meisje, dat volgens het OM waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk is van intensieve zorg. We bespreken de impact van de zaak met hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning.