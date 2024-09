Vanavond op tv: Natuurbeleid van tafel • Statiegeld blikjes en flesjes • Singles op de woningmarkt

Natuurbeleid van tafel

Provincies hoeven van het nieuwe kabinet niet meer verder met de huidige programma's om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Het kabinet stopt met het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dat melden bronnen aan de NOS. Wat ervoor in de plaats komt, is nog onduidelijk.

Statiegeld blikjes en flesjes

Drie jaar geleden werd statiegeld op blikjes en plastic flesjes ingevoerd. De bedoeling van die maatregel was dat 90 procent van de blikjes gerecycled zou worden, maar dat doel is ver uit zicht. Veel blikjes en flesjes belanden alsnog in de prullenbak, waardoor mensen afvalbakken en -zakken openen om de verpakkingen eruit te halen. Dat zorgt voor meer troep.

We spreken met de directeur van Verpact, de organisatie die namens de industrie verantwoordelijk is voor de inzameling.

Singles op de woningmarkt

Ondanks het tekort op de woningmarkt slaagden jongeren er het afgelopen jaar weer vaker in om een koophuis te bemachtigen. Maar niet iedereen zag zijn kansen even snel groeien: voor de modaal verdienende vrijgezel blijft het aanbod in veel regio's bijna gelijk aan nul. Een grote hypotheekbemiddelaar berekende onlangs dat nog geen twee procent van alle beschikbare huizen betaalbaar is voor een alleenstaande met een modaal inkomen.