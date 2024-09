ANP NSC-leider Pieter Omtzigt tijdens de HJ Schoo-lezing.

vandaag, 16:17 Vanavond op tv: Omtzigt over geboortecijfer • Asielplannen kabinet • Blokkade X Brazilië

Omtzigt over geboortecijfer

Pieter Omtzigt (NSC) waarschuwt dat het lage Europese geboortecijfer op de lange termijn een probleem gaat vormen voor Nederland. De NSC-leider constateert dat migratie op dit moment 'de grote drijver' achter de bevolkingsgroei is geworden. Daardoor zullen er steeds meer arbeidsmigranten uit 'landen buiten Europa' aangetrokken moeten worden om het noodzakelijke werk te doen. Welke invloed kan de overheid uitoefenen op het geboortecijfer?

Asielplannen kabinet

Mark Boumans, de nieuwe asielvoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), schuift vanavond aan in de studio. Boumans, tevens VVD'er en burgemeester in Doetinchem, volgt Rutger Groot Wassink (GroenLinks-wethouder Amsterdam) op, die geen heil zag in samenwerken met dit kabinet. Hoe verloopt het contact tussen Boumans en minister Faber van Asiel en Migratie?

Vrijdag kondigde Faber nog zonder overleg met gemeenten een noodmaatregel aan om asielzoekers uit Ter Apel te verspreiden over het land. Het vinden van opvangplekken voor Oekraïners gaat ondertussen steeds lastiger. Faber wees gemeenten vorige week in een brief op hun verantwoordelijkheid om meer opvangplaatsen te regelen. Tientallen gemeenten geven aan dat dit op korte termijn niet gaat lukken.

Blokkade van X in Brazilië

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft besloten om socialemediaplatform X te blijven blokkeren. Een van de opperrechters van het land, Alexandre de Moraes, legde de maatregel eerder op nadat X-baas Elon Musk weigerde om een juridische vertegenwoordiger aan te stellen om verspreiding van haat en nepnieuws tegen te gaan. We gaan naar Brazilië en spreken met mensen die X gebruikten en daar nu geen toegang meer toe hebben.

In de studio zit Marietje Schaake, directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van de Stanforduniversiteit, met wie we verder praten over de uitspraak van het Hooggerechtshof. Hoe opvallend is die uitspraak? En wat zegt de uitspraak over hoe overheden grenzen proberen te stellen aan de macht van big tech, in dit geval X?