Vanavond op tv: Meer asielverzoeken afgewezen • Schoof in Oekraïne • Assen en Almere nieuwe studentensteden?

Meer asielverzoeken afgewezen

De aanpassing van de werkwijze is bedacht door voormalig staatssecretaris van Asiel Erik van der Burg, met als doel meer asielverzoeken te kunnen afwijzen. Dat lijkt dus te lukken, maar de betrokkenen die Nieuwsuur heeft gesproken waarschuwen dat de nieuwe werkwijze in de praktijk alleen maar zal leiden tot extra werk voor de IND en níet tot minder ingewilligde verzoeken.

Premier Schoof spreekt met Zelensky

Premier Dick Schoof is in Oekraïne en spreekt daar met president Volodymyr Zelensky, onder meer over de Nederlandse steun aan de oorlogsinspanningen. Het is Schoofs eerste bezoek als premier aan een ander staatshoofd. We spreken hem in de stad Zaporizja, niet ver van het front, waar hij Zelensky ontmoette.