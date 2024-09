Vanavond op tv: Deelstaatverkiezingen Duitsland • Wachtlijsten woonwagenkampen • Vluchtelingen Sudan

Deelstaatverkiezingen Duitsland

In de Oost-Duitse deelstaten Thüringen en Saksen gaan kiezers vandaag naar de stembus voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt winst verwacht voor de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD). Het zou voor het eerst zijn dat de AfD de grootste wordt in een deelstaat. AfD-fractievoorzitter Björn Höcke is regelmatig in opspraak wegens extreme uitspraken, bijvoorbeeld over de Holocaust. Nieuwsuur-verslaggever en Duitslandkenner Dieuwke van Ooij interviewde Höcke meermaals. Zij schuift aan in de studio.