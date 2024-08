ANP Premier Dick Schoof staat de pers te woord bij het Catshuis na afloop van de begrotingsraad

vandaag, 14:40 Vanavond op tv: Gesprekken rijksbegroting • Nieuwe kroongetuigezaak • Bellen met de baas na werktijd

Kabinet praat verder over begroting

Het kabinet is er bijna uit over de begroting van volgend jaar. Dat zei premier Schoof vandaag na een overleg op het Catshuis. "Wij als kabinet hebben de puzzel gelegd", aldus de minister-president. Aan sommige zaken "zijn we nog een beetje aan het sleutelen". Morgen moet de begroting naar de Raad van State. De definitieve plannen worden op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer. Dat is over twee weken. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij vanuit Den Haag.

Eerste kroongetuigezaak sinds Marengo-proces van start

Met argusogen wordt gekeken naar de eerste strafzaak met een kroongetuige sinds het Marengo-proces, de megarechtszaak die draaide om meerdere liquidaties. Vandaag staat deze nieuwe kroongetuige voor de rechter, samen met een aantal medeverdachten die hij aanwees als betrokkenen bij onderwereldgeweld. We spreken onder anderen met Onno de Jong, de advocaat van kroongetuige Dominique K.

Aan hoogleraar strafprocesrecht Sven Brinkhoff stellen we de vraag of het inzetten van een kroongetuige in rechtszaken nog wenselijk is.

Na werktijd geen telefoontje van de baas

In Australië is deze week een wet aangenomen die bepaalt dat werknemers telefoontjes van de baas na werktijd mogen negeren. Alleen als het echt 'onredelijk' is om niet te antwoorden, moet je je telefoon opnemen. Wat wel en niet redelijk is, moeten werkgever en -nemer met elkaar afspreken. In Duitsland en Frankrijk geldt een soortgelijke wet. Ook in Nederland ligt er al sinds 2018 een wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd, ingediend door de PvdA. Die wet is er nog steeds niet doorheen, ter ongenoegen van vakbond FNV, die wettelijke afspraken hierover wel ziet zitten.