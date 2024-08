Vanavond op tv: Solingen: hoe groot is dreigingsbeeld? • Grootschalige Russische aanval in Oekraïne

'Aanslag Solingen past in dreigingsbeeld Nederland'

Bij de aanslag in het Duitse Solingen, die is opgeëist door de islamitische terreurorganisatie IS, vielen vrijdagavond drie doden. Gisteravond gaf de vermoedelijke dader, een Syriër, zichzelf aan bij de politie. David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, zegt dat de aanslag ook past bij het huidige dreigingsbeeld in Nederland. Hoe groot is de kans op een aanslag? We spreken met de Duitse terrorisme-expert Hans-Jakob Schindler.