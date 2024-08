Vanavond op tv: Doodslag op ongeboren kind • Plagiaat met AI • Ultrarechts in Israël

Bestraft voor drugsgebruik tijdens zwangerschap?

Een vrouw uit Rijsbergen wordt verdacht van poging tot doodslag op en zware mishandeling van haar ongeboren kind. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de vrouw drugs in de laatste vijf maanden van haar zwangerschap. Ook zou zij zich hebben onttrokken aan instanties zoals de GGZ. De baby is wel geboren.

Het is volgens justitie een unieke zaak. Doorgaans worden moeders in dit soort gevallen geholpen via instanties en niet vervolgd. We bespreken de zaak met deskundigen.

De invloed van uiterst rechts in Israëls politiek

Ondanks een nieuwe ronde onderhandelingen in Egypte lijken Israël en Hamas niet dichter tot elkaar te komen. Premier Netanyahu krijgt internationaal veel kritiek, maar ook vanuit Israël zelf neemt de druk toe. Een deel van de bevolking wil dat hij de gijzelaars vrij krijgt met een akkoord, maar de ultrarechtse partijen in Netanyahu's coalitie vinden juist dat hij harder op moet treden. En dat ultrarechtse geluid heeft ook onder de bevolking steun, ziet onze verslaggever.

AI in het onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs gebruiken regelmatig Artificiële Intelligentie, bijvoorbeeld bij het maken van werkstukken. De ene docent of onderwijsinstelling omarmt dit, de ander is fel tegen. Want wanneer is er sprake van plagiaat? En hoe toon je dat aan?