Vanavond op tv: Telefoonverbod ministerraad • Kamala Harris officieel presidentskandidaat

Telefoonverbod ministerraad

Premier Dick Schoof verbiedt mobiele telefoons en andere elektronica tijdens de wekelijkse ministerraad. De spullen moeten in een aparte kluis worden gelegd. "Spionagedreiging is van alle tijden en dit was een volstrekt vanzelfsprekende maatregel", aldus Schoof vanochtend in een toelichting. Hij benadrukt dat "elektronische devices" allemaal microfoons zijn en dat landen geïnteresseerd zijn in de besluitvorming van Nederland. Is deze maatregel terecht? Cybersecurity-expert Inge Bryan schuift aan in de studio.