vandaag, 13:33 Vanavond op tv: 'Onderwereldbankier' voor de rechter • Democraten in een swing state • Gamemuziek 'in concert'

'Onderwereldbankier' voor de rechter

In Rotterdam staat vandaag een man voor de rechter die de grootste criminele bank van Nederland zou hebben gerund. In totaal is er volgens het OM via deze onderwereldbankier voor een half miljard euro aan contant geld rondgepompt. In het criminele circuit zijn zulke ondergrondse bankiers essentieel. Een groot deel van de wereldwijde drugshandel verloopt via dit systeem. Hoe gaat dat in zijn werk?

Democraten in een swing state

De verkiezingsuitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten wordt voor een belangrijk deel bepaald in een handjevol belangrijke swing states: staten waar de twee presidentskandidaten bijna gelijk opgaan. Terwijl duizenden Democraten uit het hele land de laatste dag van de Democratische conventie in Chicago bijwonen, probeert presidentskandidaat Kamala Harris in één zo'n belangrijke staat, Wisconsin, elke stem te krijgen die ze kan. Acht jaar geleden waren de Democraten zo zeker van hun zaak dat ze er amper campagne voerden. Donald Trump won er toen. We peilen er de stemming nu.

'In concert': gamemuziek

En bestaan al concerten met filmmuziek, maar er is nu ook groeiende aandacht voor muziek uit games. Daarom staat het Concertgebouw - dat eerder filmmuziek een vaste plek gaf in de programmering - vanavond compleet in het teken van de muziek uit games als: The Last of Us, Resident Evil. Fortnite, World of Warcraft en Super Mario.