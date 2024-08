Vanavond op tv: Strijd tegen fast fashion • Dreiging in Libanon • Onderzoek werkcultuur ITA

'Kledingbedrijven verduurzamen te traag'

ASN, een beleggingstak van de Volksbank, stopt met investeren in de kledingindustrie en heeft alle belangen in kledingbedrijven verkocht. Het gaat om tientallen miljoenen aan aandelen.

Recent kondigde Frankrijk maatregelen aan tegen fast fashion en ook in Brussel wordt gewerkt aan maatregelen. Is het genoeg om de sector op een andere koers te krijgen?

Zuid-Libanon is al oorlogsgebied

Het Midden-Oosten houdt de adem in vanwege de dreigende escalatie tussen Hezbollah, Iran en Israël. Maar ondertussen is er al tien maanden sprake van een gewapend conflict tussen Israël en Hezbollah: sinds 7 oktober waren er 8500 aanvallen over en weer. Nieuwsuur is in het zuiden van Libanon, waar verreweg de meeste Israëlische aanvallen plaatsvinden.