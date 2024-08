Vanavond op tv: Protesten Democratische Conventie • Onderhandelingen Midden-Oosten • Verkeersinfarct Nieuwegein

AFP Protestanten bij de Democratische Conventie in Chicago

Democratische conventie: pro-Palestijnse protesten

In Chicago begint vandaag de Democratische Nationale Conventie. Kamala Harris zal daar deze week haar benoeming tot presidentskandidaat officieel maken. Buiten de zaal van de conventie protesteren deze dagen duizenden pro-Palestijnse activisten. Zij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Met historicus Michael Kazin blikken we terug op de Democratische Conventie van 1968, toen er grootschalige protesten waren tegen de Vietnamoorlog.

Verkeersinfarct Nieuwegein

Afgelopen weekend stond het verkeer in en rond Nieuwegein urenlang muurvast. Vanwege werkzaamheden aan de A2 worden auto's vijf weekenden lang omgeleid. In het eerste weekend stonden sommige automobilisten vijf uur in de file. Burgemeester Marijke van Beukering eist opheldering van Rijkswaterstaat. Ze wil dat er maatregelen worden getroffen om een herhaling te voorkomen.

Onderhandelingen Midden-Oosten

De VS voert de druk op om aan de onderhandelingstafel een wapenstilstand te bewerkstelligen. Op bezoek in Israël roept minister van Buitenlandse Zaken Blinken Hamas en Israël op de gesprekken niet te laten "ontsporen".

Het belangrijkste twistpunt in de onderhandelingen is de grens tussen Gaza en Egypte. Bij die strook, ook wel de Philadelphi-corridor, wil Israël militairen houden. Maar Hamas zegt: er is maanden geleden al een vredesplan omarmd door de VN-Veiligheidsraad en daarin staat niets over Israëlische aanwezigheid langs deze grens.