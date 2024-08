EPA Taylor Swift tijdens haar concert in Lissabon in mei

vandaag, 14:25 Vanavond op tv: 'IS rekruteert tieners' • Separatistenleider Puigdemont zoek • Gebouwen toegankelijk voor iedereen?

'IS rekruteert steeds meer tieners'

In Oostenrijk zijn drie concerten die zangeres Taylor Swift de komende dagen zou geven in Wenen afgelast, nadat de politie twee mannen had aangehouden die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van die optredens. Experts zien een zorgwekkende trend: steeds meer tieners beramen terreuraanvallen in Europa uit naam van IS. De verdachten zijn tussen de 13 en 19 jaar oud.

We spreken met terrorisme-expert Thomas Renard van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT).

Puigdemont zoek?

De Catalaanse regionale politie is op zoek naar de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hij keerde vanochtend na bijna zeven jaar ballingschap terug in Barcelona en sprak daar op een bijeenkomst van zijn aanhangers. Hij herhaalde zijn wens voor een "vrij en onafhankelijk Catalonië". De Spaanse politie is bang dat Puigdemont weer is gevlucht. Sinds oktober 2017 zat de politicus in ballingschap in België na een verboden onafhankelijkheidsreferendum.

Gebouwen toegankelijk voor iedereen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nieuwe gebouwen zoals flats, gemeentehuizen en kantoren toegankelijker maken voor mensen met een beperking - in de breedste zin van het woord. Vanaf 1 januari volgend jaar is er de NEN-norm, met honderden eisen aan toegankelijke bouw. Maar er zijn zorgen over de vrijblijvendheid van de norm. Want als de eisen niet verplicht zijn, wie gaat ze dan toepassen?