vandaag, 19:46 Vanavond op tv: Uitgever Wall Street Journal • Obesitasmedicijn voor kinderen • Onrust jeugdorkesten

Uitgever Wall Street Journal over vrijlating Gershkovich

Bijna 500 dagen zat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovic vast in Rusland. En bijna 500 dagen was de uitgever van zijn krant, de Wall Street Journal, nauw betrokken bij het internationaal diplomatieke schaakspel hem vrij te krijgen. Almar Latour vertelt wat je doet als je van de Russische geheime dienst te horen krijgt dat je werknemer in een Russische gevangenis zit. Dat je werknemer wordt gebruikt als wisselgeld om - onder anderen - een moordenaar vrij te krijgen. En hoe de dood van de Russische oppositieleider Navalny alles op scherp zette.

Obesitasmedicijn niet vergoed voor kinderen

Bij de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) bepaalt de portemonnee van de ouders of het kind wel of niet de juiste behandeling krijgt. Sinds drie jaar is er een medicijn op de markt voor mensen met obesitas, genaamd Saxenda. Het middel zorgt voor ongelijkheid in de spreekkamer van de kinderarts, waarschuwen artsen. Zorgverzekeraars vergoeden dit medicijn tot nu toe alleen voor volwassenen, ondanks dat het medicijn goedgekeurd is voor iedereen vanaf twaalf jaar.

Onrust bij jeugdorkesten om wegvallen subsidie

Welk orkest krijgt er wel, en welk orkest krijgt er geen geld? Orkesten zijn voor een groot deel afhankelijk van subsidies, ook de jeugdorkesten. En daar is het nu onrustig, want zes van deze orkesten, in de hoek van de klassieke muziek en de jazz, raken hun subsidie kwijt. De vrees bestaat dat jong talent daardoor niet kan doorstromen naar de top. Tegelijkertijd zijn er andere nieuwe muzikale organisaties die wel geld krijgen.