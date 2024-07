Vanavond op tv: Hamasleider gedood in Iran • Serie massatoerisme: Ameland •

Hamasleider Haniyeh gedood in Iran

De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. De militante beweging heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Vanuit Israël is nog niet gereageerd op het nieuws. Wat betekent dit voor verhoudingen in de regio? En het is niet de eerste keer dat een Hamas-kopstuk is gedood. Wat gebeurde er toen met de beweging?

Zomerserie massatoerisme: Ameland

In steden in heel Europa zorgen toeristen voor problemen. In deze zomerserie zoomen we in op plekken in Nederland die tegen de grenzen van het toerisme aan lopen. Vandaag gaan we naar Ameland, waar maatregelen worden genomen om het toerisme te beperken. In een dorp aan de overkant van de Waddenzee smachten ze juist naar meer toerisme.