Vanavond op tv: Uit de kleren voor je studie • Russen makkelijk naar Hongarije • De doorbraak van Jenny Erpenbeck

Studenten zijn verplicht proefpersoon

Soepele migratieregels voor Russen

Hongarije opent de grenzen voor Russische arbeidsmigranten en hun familie, zonder ze te controleren. De verbazing daarover onder Europarlementariërs is groot. Zij vrezen dat Rusland deze route misbruikt voor spionage en sabotage in Europa.

Nieuwe literaire ster

Ineens is ze een literaire beroemdheid: Jenny Erpenbeck. In mei won ze als eerste Duitstalige schrijver de International Booker Prize won voor haar roman Kairos. Nu geldt ze zelfs als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur. We spreken haar.