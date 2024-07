AFP President Maduro op een campagnebijeenkomst

vandaag, 12:15 Vanavond op tv: Treinverkeer Frankrijk ontregeld • Verkiezingen Venezuela • Deel 3 serie resistente bacteriën

Verkiezingen in Venezuela: einde tijdperk-Maduro?

Komende zondag zijn er presidentsverkiezingen in Venezuela. De huidige president Maduro lijkt er op het oog goed voor te staan: er is weer meer te koop in de winkels, door het opheffen van sancties kan de regering weer meer olie verkopen en door geopolitieke ontwikkelingen ziet het Westen hem minder als een paria. Maar voor het eerst in jaren is de oppositie een verenigd front. Die hebben zich nu achter één kandidaat geschaard: María Machado. Ook het leger, traditioneel heel loyaal aan Maduro, heeft gezegd dat het achter de winnaar van de verkiezingen zal staan. De grote vraag is of de verkiezingen eerlijk zullen verlopen.

Deel 3 in serie resistente bacteriën

In de voorgaande afleveringen van de serie over antibiotica-resistentie lieten we zien hoe bacteriën in oorlogssituaties sterker worden en zich sneller verspreiden. En die bacteriën houden zich niet aan grenzen. Resistente bacteriën uit oorlogsgebieden maken wereldwijd slachtoffers. Die bacteriën vormen dus ook in Nederland een probleem, vooral in ziekenhuizen. Maar hier is het wel een stuk beter geregeld dan in de meeste andere landen.

Treinverkeer Frankrijk ontregeld door sabotage

Het treinverkeer in Frankrijk is "zwaar verstoord" als gevolg van brandstichting waarbij treinfaciliteiten beschadigd zijn geraakt, meldt spoorwegmaatschappij SNCF. De faciliteiten van SNCF zijn vannacht op verschillende plekken beschadigd. Hierdoor zijn er problemen met drie hogesnelheidslijnen. Sommige TGV's worden omgeleid via de normale spoorwegen en veel treinen vallen uit. De storingen komen juist op de dag van de officiële opening van de Olympische Spelen in Parijs, een moment dat er dus veel mensen onderweg zijn.