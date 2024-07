Vanavond op tv: Donaties aan Russische militairen via Nederland • Netanyahu bezoekt Amerika • Populair: kantoor inruilen voor boerenleven

Donaties aan Russische militairen lopen via Nederlands bedrijf

Russische militairen ontvangen gelddonaties van mensen binnen en buiten Rusland om materiaal te kunnen aanschaffen voor oorlogsvoering tegen Oekraïne. Veel van die donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat is gevestigd in Nederland, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Volgens experts duidt alles erop dat de Russische eigenaar van het bedrijf op deze manier westerse sancties omzeilt. Verslaggever Siebe Sietsma schuift aan in de studio.

Influencers zamelen via Nederland geld in voor uitrusting Russische militairen

Nieuwe geweldsgolf in het Midden-Oosten

Ook kijken we in Gaza naar Khan Younis, in het zuiden. Het dodental daar als gevolg van de nieuwe Israëlische inval is gestegen naar 121. Daarnaast meldt Reuters negen doden bij een Israëlische aanval in het verstedelijkte vluchtelingenkamp Bureij in Centraal-Gaza.