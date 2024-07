Vanavond op tv: Blijft Hoekstra Eurocommissaris? • Resistente bacteriën na oorlogstijd • Drugshandel Vlissingen

Kabinet wil Hoekstra als Eurocommissaris

Het kabinet heeft Wopke Hoekstra vandaag officieel voorgedragen als Eurocommissaris. Volgens premier Schoof is Hoekstra "een zware kandidaat voor een stevige positie". Volgens Schoof is het besluit om hem voor te dragen genomen in gezamenlijk overleg met de vier vice-premiers. Hoekstra reageert op zijn voordracht en we spreken met premier Schoof. Daarnaast halen we reacties op bij de coalitiepartijen en we schakelen met politiek duider Nynke de Zoeten.

Drugshandel Vlissingen

Deel twee: resistente bacteriën in oorlog

In deel twee van onze serie over resistente bacteriën in oorlogstijd, zoomen we in op de situatie nadat een oorlog voorbij is. Bacteriën zijn dan namelijk nog steeds resistent en slachtoffers zijn dan kwetsbare patiënten of mensen die een huis- tuin- en keukenongeluk krijgen. Een specifieke bacterie valt, volgens de onlangs verschenen WHO-lijst, in de zwaarste categorie 'kritische ziekteverwekkers'. Het is, kortom, de gevaarlijkste bacterie van allemaal. De bacterie werd bekend na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, maar nu maakt die in de regio nog steeds slachtoffers. Een reportage in Libanon.