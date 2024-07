Vanavond op tv: Biden trekt zich terug als presidentskandidaat • Gedoodverfde opvolger Harris

Een meesterzet of een al gelopen koers?

Joe Biden staakt de strijd om het Witte Huis. De zorgen over zijn gezondheid en warrige media-optredens namen steeds verder toe en nu lijkt de zittende president ook zelf tot de conclusie te zijn gekomen dat hij niet kan winnen van Donald Trump. Hoe is hij tot deze beslissing gekomen? We bespreken het met Amerika-correspondent Rudy Bouma en Amerika-deskundige Koen Petersen.