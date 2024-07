'Alarmerende' toename superbacteriën onder oorlogsslachtoffers Oekraïne en Gaza

Antibioticaresistentie is al jaren een groeiend probleem. In landen waar veel antibiotica wordt gebruikt komen infecties door resistente bacteriën vaker voor dan in landen waar een hogere mate van terughoudendheid met antibioticagebruik is, zoals in Nederland. Ook antibioticagebruik in de veeteelt draagt bij aan de verspreiding van resistentie.

Naar schatting was antibioticaresistentie in 2019 direct verantwoordelijk voor 1,27 miljoen doden wereldwijd en indirect verantwoordelijk voor 4,95 miljoen doden. Daarmee is het volgens de WHO een van de grootste problemen voor de volksgezondheid.