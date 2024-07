Vanavond op tv: Antibiotica-resistentie in oorlogssituaties • Journalist Evan Gershkovich veroordeeld

Antibiotica-resistentie in oorlogssituaties

Antibiotica-resistentie is wereldwijd een van de grootste bedreigingen van de gezondheid. Naar schatting sterven wereldwijd elk jaar miljoenen mensen direct of indirect doordat antibiotica niet meer werken. In oorlogssituatie neemt door allerlei factoren resistentie toe. Soms ontstaan een soort super-bacteriën die niet meer te bestrijden zijn. In Gaza en Oekraïne is dit een groot probleem. Oorlogsslachtoffers - burgers en soldaten - hebben soms verwondingen die amper te behandelen zijn en infecties genezen niet.

Evan Gershkovich veroordeeld

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij werd vorig jaar opgepakt tijdens zijn werk in Jekaterinenburg. Rusland beschuldigt hem van spionage. Na de eerste schok over deze uitspraak van een Russische rechtbank, lijkt er nu ook wat hoop te gloren. Want nu Gershkovich is veroordeeld, kan er serieus gesproken gaan worden over een gevangenenruil.