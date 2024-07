AFP Een man houdt een poster omhoog van Palestijns politiek leider Marwan Barghouti

vandaag, 14:43 Vanavond op tv: Onderhandelingen Israël-Hamas • Marwan Barghouti •The Man With 1000 Kids

Onderhandelingen Israël en Hamas hervat

De angst bestond dat de grootschalige aanval van Israël afgelopen weekend, waarbij ruim negentig Palestijnen werden gedood, de onderhandelingen zou verslechteren. Maar die lijken nu toch door te gaan. Een Israëlische delegatie kwam vanmiddag aan in Caïro om verder te praten over een staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Wat kunnen we precies verwachten? We schakelen met Marijn Duintjer Tebbens in Tel Aviv.

Marwan Barghouti

Bij de onderhandelingen tussen Israël en Hamas valt ook regelmatig de naam van Marwan Barghouti, een populaire Palestijnse leider. In ruil voor de Israëlische gijzelaars wil Hamas dat er zo veel mogelijk Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. In februari bleek dat Barghouti boven aan hun lijstje stond. Maar Barghouti, die bereid zou zijn om te praten over een tweestatenoplossing, zit al 22 jaar in een Israëlische cel. Zal hij bij een mogelijke gevangenenruil vrijkomen?

The Man With 1000 Kids

De Netflix-documentaire 'The Man With 1000 Kids', over de Nederlandse spermadonor Jonathan, maakt veel los. Stichting Donorkind krijgt dagelijks twee of drie meldingen van ouders die denken dat hun kind ook afkomstig is van een 'massadonor'.

Wat kunnen die ouders doen? En wat moet of mag de overheid doen om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen? Te gast is Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind.