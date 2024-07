Vanavond op tv: Moordaanslag op Donald Trump

Trump geraakt bij aanslag

De Amerikaanse oud-president en huidig presidentskandidaat Donald Trump is gewond geraakt aan zijn rechteroor toen een man het vuur op hem opende bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De FBI noemt het een moordaanslag. Een Trump-aanhanger kwam door de schoten om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond. De dader is meteen doodgeschoten door een scherpschutter.

Wat weten we van de achtergrond van de dader en zijn motieven? In de uitzending zetten we alle ontwikkelingen op een rij en bespreken we de gevolgen voor de presidentsrace.