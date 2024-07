Vanavond op tv: Tien jaar na MH17 • Scenario's toekomst Biden

Tien jaar na MH17

Komende week is het tien jaar geleden dat de vlucht MH17 uit de lucht is geschoten. 298 mensen kwamen om, waaronder 196 Nederlanders. Nederland bevond zich plotseling midden in een geopolitieke crisis. Vanavond kijken we terug met vier topambtenaren die tijdens en kort na de ramp adviseerden over de crisisafhandeling, de strategie en het zoeken van internationale steun. Hoe kijken zij terug op deze ramp? En wat betekende de MH17 voor Nederland? Toen en ook nog nu?