Vanavond op tv: Twijfels over kandidatuur Joe Biden • NAVO-hulp aan Oekraïne • Limburg beter beschermd na overstromingen?

Twijfels over kandidatuur Joe Biden

De Amerikaanse president Joe Biden ligt al een paar weken onder vuur na een moeizaam debat met de Republikeinse presidentskandidaat Trump. De Democraat kwam hakkelend en op sommige momenten onbegrijpelijk uit de hoek. De druk op de zittende president neemt steeds verder toe, zeker nu ook voor het eerst een Democratische senator Biden heeft opgeroepen uit de race te stappen. We spreken met een donateur van Biden en onze Amerika-correspondent Marieke de Vries praat ons bij over de laatste ontwikkelingen.

NAVO-hulp aan Oekraïne

Tientallen regeringsleiders zijn deze dagen in Washington vanwege het 75-jarig bestaan van de NAVO. Tijdens de verjaardagstop staat een aantal belangrijke thema's op het programma, waaronder de steun aan Oekraïne. Zo stelt de NAVO een speciale coördinator aan die de veiligheidshulp aan Oekraïne moet gaan begeleiden. We spraken met Douglas Jones, hij is VS-staatssecretaris voor Europese zaken en houdt toezicht op de Europese veiligheid, waaronder de NAVO.