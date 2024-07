ANP

vandaag, 14:55 Vanavond op tv: Tweede dag debat regeringsverklaring • Debat mestcrisis • Politieke illustrators

Tweede dag debat regeringsverklaring

Vandaag debatteert de Tweede Kamer voor de tweede en laatste dag over de regeringsverklaring. Premier Schoof is direct zwaar onder vuur komen te liggen van een deel van de oppositie over omstreden uitspraken van PVV-ministers. Ook PVV-leider Wilders bekritiseerde zijn eigen premier. Hij vindt dat Schoof zijn ministers sterker moet verdedigen. We bespreken het debat met politiek duider Arjan Noorlander.

Debat mestcrisis

De Kamer debatteert vandaag ook over de dreigende mestcrisis. Duizenden boeren zitten met een acuut probleem: overvolle mestkelders. Door de slechte waterkwaliteit in Nederland en strenge Brusselse regels mogen ze die mest niet uitrijden. We spreken met een boer en een expert. Arjan Noorlander analyseert het debat.

Politieke illustrators oefenen op nieuwe premier

Bijna 14 jaar lang hebben politieke tekenaars zich kunnen uitleven op Mark Rutte. 'De man zonder uitgesproken eigenschappen', was vaak de klacht. Sinds gisteren moeten ze een nieuwe premier in de vingers zien te krijgen. Siegfried Woldhek portretteert wekelijks voor NRC de man of vrouw in het nieuws. Hij zag Van Agt, Kok, Balkenende en natuurlijk ook Rutte voorbijkomen. En nu dus Dick Schoof.