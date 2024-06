AP

vandaag, 15:52 Vanavond op tv: Frankrijk naar de stembus • Nieuwe radicaal-rechtse EU-fractie? • Ron Mueck in Voorlinden

Grijpt radicaal-rechts de macht in Frankrijk?

Zo'n 49 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Het worden historische verkiezingen genoemd, in allerijl opgezet na de voor president Emmanuel Macron slecht verlopen Europese verkiezingen.

In peilingen gaat de radicaal-rechtse Rassemblement National aan kop. Volgende week zondag volgt een tweede stemronde, maar vanavond zal al veel duidelijk zijn over de richting die de Fransen op willen de komende jaren. We bespreken de uitslagen met correspondent Frank Renout en Europaverslaggever Saskia Dekkers.

Nieuwe alliantie in EU-parlement

Ondertussen laat radicaal-rechts elders in Europa ook van zich horen. In Wenen zijn leiders van uiterst rechtse partijen uit Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië bijeen, aangespoord door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Met een nieuwe alliantie - onder de naam Patriotten voor Europa - willen ze een vuist maken in Brussel. Is die poging kansrijk?

Op bezoek bij beeldhouwer Ron Mueck

Het lijken net echte mensen, de sculpturen van de Australische beeldhouwer Ron Mueck. Elk detail is nauwgezet uitgewerkt, van haartjes tot vlekjes en aderen. Museum Voorlinden in Wassenaar presenteert zijn grootse solotentoonstelling ooit. Van de 48 werken in totaal - hij doet soms jaren over één sculptuur - zijn er vijftien te zien.

Mueck is wereldberoemd, maar het liefst werkt hij teruggetrokken in zijn atelier op een eiland aan de Engelse zuidkust. Bij hoge uitzondering mocht Nieuwsuur op bezoek.