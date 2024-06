Vanavond op tv: Franse politieke midden weggevaagd? • Opvolger Aboutaleb

Extremen op winst in Frankrijk

In Frankrijk wordt een historisch hoge opkomst voorspeld voor de vervroegde parlementsverkiezingen morgen. Het land staat op een keerpunt: wordt het midden van president Emmanuel Macron weggevaagd? Zijn partij komt in de peilingen niet verder dan 20 procent van de stemmen. Verslaggever Saskia Dekkers bezocht bijeenkomsten van de twee extreme politieke blokken, die een stuk populairder zijn.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam?

Dit najaar vertrekt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en de zoektocht naar een opvolger is in volle gang. Er hebben zich 26 kandidaten aangemeld: 16 mannen en 10 vrouwen. Op een enkeling na is niet bekend wie dat zijn, maar in Rotterdam gonst het van de geruchten.