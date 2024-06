Vanavond op tv: Biden onder druk • Fit en gelukkig op de werkvloer • Tiktok-ster kan premier van Frankrijk worden

Biden onder druk na matig debat

Biden's optreden in het verkiezingsdebat met Trump van gisteravond leidt onder Democraten tot grote bezorgdheid over zijn kandidatuur. Zijn aarzelende en soms incoherente antwoorden veroorzaken paniek binnen de partij, waardoor de discussie over of hij de kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen zou moeten zijn, opnieuw wordt aangewakkerd.