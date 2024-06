Vanavond op tv: Assange vrij • Sanctienaleving Rusland • AI-camera's in de zorg • Prijs beste boekvertaling

Assange onderweg naar thuisland Australië na deal met VS

Klokkenluider Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, lijkt onverwachts vrij te komen. Assange heeft zijn gevangenis in het Verenigd Koninkrijk gisterochtend verlaten en is inmiddels geland in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Er lijkt een deal gesloten te zijn over zijn vrijlating. Daarin staat dat Assange schuld gaat bekennen aan een van de achttien aanklachten die tegen hem lopen in de spionagezaak die de Amerikaanse justitie heeft aangespannen. Als ruil hiervoor mag hij terugkeren naar Australië.

Sanctienaleving Rusland

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is bijna 2,5 jaar bezig en het einde lijkt voorlopig niet in zicht. Sinds het begin van de invasie heeft het Westen steeds nieuwe sancties opgelegd aan Rusland om het offensief van de Russen te bemoeilijken. Hoe worden deze sancties nageleefd?

AI-camera's in strijd tegen personeelstekort

Steeds meer verzorgingshuizen maken gebruik van camera's met kunstmatige intelligentie. Zo'n AI-camera ziet het bijvoorbeeld als een bewoner uit bed valt en geeft dan een seintje aan een verpleegkundige. Maar ook in sportscholen wordt AI ingezet om minder personeel in te hoeven zetten.

Prijs voor de beste vertaling

Morgen wordt de shortlist bekend van de drie best vertaalde buitenlandse romans. Want een romanvertaler is "niet zomaar iemand die iets overtypt in een andere taal, maar iemand die een creatieve prestatie levert", zegt vertaler Martin de Haan. Hij dingt mee naar de Europese Literatuurprijs met zijn vertaling van de Franse roman Vernietigen van Michel Houellebecq.