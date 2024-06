NOS

vandaag, 15:36 Vanavond op tv: Oplopende spanningen Israël-Libanon • Kabinet wil ruimere regels rond DNA-onderzoek

Spanningen tussen Israël en Libanon lopen op

Het Israëlische leger claimt dat het gisteren Hamas-kopstuk Ayman Ghatma heeft gedood bij een luchtaanval in Libanon. De aanval komt op een moment dat Israël op zeer gespannen voet staat met Hamas-bondgenoot Hezbollah, de terroristische organisatie die heer en meester is in het zuiden van Libanon. Sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog bestoken Hezbollah en het Israëlische leger elkaar, maar de afgelopen weken namen de beschietingen in intensiteit toe.

We spreken burgers aan beide kanten van de Israëlisch-Libanese grens. Wat merken zij van de oplopende spanningen? En hoe groot is de kans dat de oorlog in Gaza uitmondt in een regionaal conflict?

DNA onbekend?

Het nieuwe kabinet wil de regels verruimen voor DNA-onderzoek bij coldcasezaken. In het hoofdlijnenakkoord staat dat justitie gebruikt zou moeten maken van commerciële DNA-databanken, die mensen helpen bij stamboomonderzoek. In Amerika gebeurt dat al vaker, soms met succes. Maar in Nederland klinkt kritiek. Zo zou het in strijd zijn met privacyregels.