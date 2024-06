Noord-Koreaanse staatstelevisie

vandaag, 10:53 Vanavond op tv: Poetin in Noord-Korea • Chipmaker Nvidia • 'Nareis op nareis' • Huisartsenketen in opspraak • Jan Cremer overleden

Poetin in Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin is op bezoek in Noord-Korea. Hij is daar op staatsbezoek, op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Het is het eerste bezoek van Poetin aan Noord-Korea in 24 jaar.

In de oorlog met Oekraïne is Noord-Korea op dit moment een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland. Daarom zullen de twee leiders vooral spreken over nauwere samenwerking op het gebied van economie en veiligheid.

Chipmaker Nvidia grootste bedrijf op de beurs

Niet Apple of Microsoft, maar chipfabrikant Nvidia is nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in videokaarten en computerchips voor toepassingen in de kunstmatige intelligentie.

Vooral daardoor is de omzet in vijf jaar zes keer zo groot geworden en afgelopen jaar gestegen tot ruim 60 miljard dollar. Nvidia is nu omgerekend 3100 miljard euro waard.

'Nareis op nareis'

In Den Haag debatteert de Tweede Kamer morgen met VVD-leider Dilan Yesilgöz over de achtergehouden van de cijfers van gestapelde gezinshereniging.

Eerder deze maand werd bekend dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) informatie zou hebben achtergehouden. Al kort na de val van het kabinet in juli vorig jaar had de IND een indicatie dat gestapelde nareizen van vluchtelingen niet vaak voorkomen. De uiteindelijke cijfers werden in februari bekend.

De lage cijfers contrasteren met wat de VVD rond de val van het kabinet over asiel zei. Zo sprak partijleider en Justitieminister Yesilgöz van "nareis op nareis op nareis".

Maatregelen tegen huisartsenketen

De vier grootste zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen huisartsenketen Co-Med. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis hebben de commerciële keten in gebreke gesteld. Nog nooit eerder grepen verzekeraars op zo'n manier in, maar nu trekken ze een grens, zegt CZ. Het in gebreke stellen kan de opmaat zijn naar het opzeggen van het contract.

Co-Med is al langer in opspraak vanwege het tekort aan personeel en het gebrek aan kwaliteit bij huisartsen. Ook zijn de praktijken slecht bereikbaar en krijgen patiënten in levensbedreigende situaties soms geen hulp. Wat is er precies aan de hand bij het bedrijf?

Jan Cremer overleden

Schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer is op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn boek Ik Jan Cremer veroorzaakte in 1964 een schok in het Nederlandse literaire landschap door de rauwe taal en de uitgebreide beschrijvingen zijn seksuele avonturen. We blikken terug op zijn leven en de invloed die hij had in de jaren 60 en daarna.