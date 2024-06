EPA Ursula von der Leyen

vandaag, 10:53 Vanavond op tv: Stoelendans Brussel • Waarschuwing voor 'Gezondheidsramp' • De ommezwaai in Bretagne • Gasreus Gazprom wankelt

Stoelendans Brussel

Wie krijgen de Europese topbanen? Een week na de Europese verkiezingen buigen de 27 staatshoofden en regeringsleiders zich vanavond in Brussel over die vraag. Bij een diner bespreken ze wie de belangrijkste plekken gaan vervullen en daarmee de meeste invloed krijgen op de koers van de EU de komende vijf jaar. Beslissingen over de stoelendans vallen vermoedelijk over tien dagen, bij de volgende top. Hoe werkt de ondoorzichtige procedure in de wandelgangen? We schakelen met correspondent Kysia Hekster.

Waarschuwing voor 'Gezondheidsramp'

Nederlanders leven korter in goede gezondheid, hebben vaker chronische aandoeningen en veertig procent van de jongeren beweegt te weinig. Om daar verandering in te brengen moet gezondheid het uitgangspunt worden van al het overheidsbeleid, zeggen 22 gezondheidsfondsen in een manifest. Volgens het manifest leven mensen met lagere inkomens acht jaar korter dan mensen met hoge inkomens. Ook zouden ze maar liefst 24 jaar korter in goede gezondheid leven. We praten erover met demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen.

'Macron-front' Bretagne stapt over naar uiterst rechts

In Frankrijk staat de politieke wereld al een week op scherp nadat president Emmanuel Macron onverwacht parlementsverkiezingen aankondigde. De vraag is nu of het Rassemblement National na de overwinning in Europa ook in Ferankrijk een meerderheid gaat halen en dus een premier mag leveren. In de regio Bretagne stemde men altijd gematigd. Maar zelfs daar won deze maand de partij van Marine Le Pen. Hoe kijken de Bretonners zelf naar deze aardverschuiving? Europacorrespondent Saskia Dekkers neemt in Bretagne poolshoogte.

Gasreus Gazprom wankelt

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zit in de problemen. Na twee decennia aan miljardenwinsten boekte het bedrijf over 2023 een recordverlies van maar liefst 6,2 miljard euro. Het is het gevolg van het tempo waarin Europa zonder goedkoop Russisch aardgas kan. Voor de Russische president Vladimir Poetin dreigt een belangrijke inkomenstenbron zo te veranderen in een kostenpost.