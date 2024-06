ANP

vandaag, 13:09 Vanavond op tv: Het nieuwe kabinet-Schoof • Parvo-epidemie in Europa • Dringen op de Noordzee

Het nieuwe kabinet-Schoof: de stand van zaken

Steeds meer namen zijn bekend van mensen die op de nominatie staan als minister of staatssecretaris. Zo is oud-Kamerlid Reinette Klever - nu bestuurslid en commentator bij de omroep Ongehoord Nederland - de PVV-kandidaat als minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp, melden Haagse bronnen aan de NOS. Bedrijfseconoom Klever was PVV-Tweede Kamerlid tussen 2012 en 2017 en voerde daar onder meer het woord over energie en zorg. In een debat in 2016 pleitte ze voor de afschaffing van het eigen risico en die te betalen door het afschaffen van ontwikkelingshulp.

'Ongekende Parvo-epidemie in Europa'

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ziet een 'extreme' toename van het aantal besmettingen met het parvovirus bij zwangere vrouwen. Een piek die in de afgelopen dertig jaar niet voorkwam. De vijfde ziekte, zoals een besmetting met het virus heet, is een relatief onschuldige kinderziekte. Maar als een vrouw die tijdens de eerste helft van de zwangerschap voor het eerst oploopt, bestaat er een risico op complicaties bij de foetus of het verlies van de foetus.

Dringen op de Noordzee

Met steeds meer windparken, intensieve scheepvaart, visserij, olie- en gasplatforms en diverse Natura 2000-gebieden én militaire oefengebieden, is het dringen geblazen op de Noordzee. Onder de zeebodem liggen nog eens kilometers aan pijpleidingen en kabels. Om alle drukte in goede banen te leiden, is er nogal wat nodig. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt vandaag met een advies. Te gast is Erica Bakkum van de OVV.