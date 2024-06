AFP Foto ter illustratie: computerkabels

vandaag, 20:12 Informatie over duizenden vergaderingen Nederlandse overheid op straat

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Digitale zaken) gaat een onderzoek instellen naar een datalek bij het vergaderplatform van de Rijksoverheid. Dat zegt ze tegen Nieuwsuur. Aanleiding is een onderzoek van een Duitse journaliste die kon inloggen in duizenden vergaderingen van Europese overheden. Nederland bleek in haar onderzoek het kwetsbaarst.

De Duitse journaliste Eva Wolfangel kon in de afgelopen maanden relatief makkelijk informatie verzamelen over duizenden videoconferenties van overheidsinstellingen in meerdere Europese landen. Bij een aantal lukte het ook om in te bellen bij vergaderingen.

Overheidsorganisaties en bedrijven in landen als Duitsland, Nederland, Italië en Frankrijk gebruiken het softwareprogramma Webex voor videovergaderingen. Het programma is vergelijkbaar met Zoom of Microsoft Teams. Moederbedrijf Cisco adverteert Webex als bijzonder veilig.

Negen recente vergaderingen

Desondanks lukte het Wolfangel om informatie te verzamelen over duizend bijeenkomsten van de Duitse overheid en ruim tienduizend digitale vergaderingen van ambtenaren in Nederland. Tegen Nieuwsuur zegt ze dat ze van negen recente vergaderingen van Nederlandse bewindslieden informatie heeft achterhaald, waaronder het gespreksonderwerp en de datum en tijd van de vergadering.

Wolfangel zegt dat ze niet daadwerkelijk heeft ingebeld bij die vergaderingen. Details over de inhoud en wie er aan deelnemen, zouden ook niet openbaar mogen zijn. Een softwareprogramma als Webex zou die informatie moeten beschermen, zegt Wolfangel.

Tussen de Nederlandse vergaderingen van bewindslieden zaten ook gevoelige vergaderingen, zoals een overleg tussen bewindspersonen, de terugkoppeling aan de minister van een ambtelijk overleg in Brussel en de voorbereiding van een debat over crisisbeheersing. Het gaat om vertrouwelijke vergaderingen.

Vergrendeling

Ook informatie over een vergadering over het 'programma Bewaken en Beveiligen' was door de journaliste in te zien. Dat programma gaat over de beveiliging van personen waar een dreiging tegen uitgaat.

Links naar toekomstige vergaderingen waren ook vanavond nog door Nieuwsuur te zien. De Rijksoverheid heeft de vergaderingen niet geannuleerd, maar wel de informatie over de bijeenkomsten vergrendeld met een wachtwoord.

Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat Die Zeit ook gegevens heeft verzameld van vergaderingen waar zij zelf aan heeft deelgenomen. "We weten de omvang nog niet. Dat gaan we onderzoeken. We zijn vooral ontzettend teleurgesteld. Het feit dat je niet veilig kunt werken met dit videosysteem, is niet goed. De leverancier heeft ons hiervan niet op de hoogte gesteld.