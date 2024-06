Vanavond op tv: De economie van de EU • Verkiezingen Wallonië

De economie van de Europese Unie

Donderdag gaat Europa naar de stembus. De grote motor achter de Europese Unie is de economie. Hoe gaat het daarmee en wat staat er op de economische wensenlijst van Brussel? En hoe wil de EU de strijd aanbinden met China en de Verenigde Staten? We bespreken het met huiseconoom Mathijs Bouman .

Verkiezingen Wallonië

In Europa is de opkomst van radicaal-rechts hét verhaal en immigratie is het dominante thema. Maar er is één regio die tegen de stroom inzwemt: Wallonië, het Franstalige gedeelte van België. Daar maken ze juist een ruk naar links. Hoe komt dat? We schakelen met correspondent Arjen van der Horst.