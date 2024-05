Chaa My/Instagram All Eyes On Rafah - Chaa My

vandaag, 15:26 Vanavond op tv: All Eyes on Rafah • Kabinet zoekt Eerste Kamer-steun • Problemen door medicijntekorten • Zwijggeldzaak Trump

All Eyes on Rafah

Een uitgestrekte vallei met bijna oneindige rijen aan tentenkampen en daarop de leuze "All Eyes on Rafah". Het AI-beeld wordt massaal gedeeld op sociale media, op Instagram in korte tijd al bijna 40 miljoen keer. En de teller loopt steeds verder op. Maar wat levert deze 'slacktivism', zoals het heet, op?

Kabinet zoekt meerderheden in Eerste Kamer

Er is inmiddels een hoofdlijnenakkoord, en sinds gisteren ook een premierskandidaat, dus het nieuwe kabinet krijgt steeds meer vorm. Maar hoe komt dat kabinet aan meerderheden in de Eerste Kamer? Daar hebben PVV, VVD, NSC en BBB samen slechts 30 van de 75 zetels. Politiek verslaggever Arjan Noorlander vertelt hoe de partijen in de Eerste Kamer moeten proberen toch meerderheden te vinden voor hun plannen.

Problemen door medicijntekorten

Apothekers geven jaarlijks ruim 220 miljoen euro uit aan extra personeelskosten die ze maken door het zoeken naar alternatieven voor medicijnen die niet kunnen worden geleverd. Dat blijkt uit recent onderzoek van apothekersorganisatie KNMP. Apothekers en patiënten luiden de noodklok.

Zwijggeldzaak Trump

Wat hangt Donald Trump boven het hoofd? De jury gaat vandaag in beraad in de zwijggeldzaak tegen de Amerikaanse oud-president. Gisteren legden de partijen in de rechtszaal hun slotverklaringen af. Trump en zijn advocaten houden vol dat hij onschuldig is.