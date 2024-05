Vanavond op tv: Dick Schoof kandidaat-premier • Afname migratie in Italië • Frank Westerman in voetsporen Bartentsz

Dick Schoof kandidaat-premier

Dick Schoof is de kandidaat-premier van de nieuwe coalitie. Vanmiddag is hij langs geweest bij de leiders van de vier formerende partijen en formateur Richard van Zwol. De 67-jarige Schoof is op dit moment de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij de baas van de inlichtingendienst AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wat zijn de reacties in Den Haag? We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander.