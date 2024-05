AFP Macron en Scholz bij een eerdere ontmoeting

vandaag, 15:21 Vanavond op tv: Macron in Duitsland • Het Franse defensiebeleid • 'Bij uithuisplaatsing ouders eerder horen'

Macron bezoekt Scholz

Duitsland rolt de rode loper uit voor de Franse premier Emmanuel Macron. Die is daar voor een driedaags staatsbezoek. Het is het eerste Franse presidentiële staatsbezoek aan Duitsland in 24 jaar. Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn het de afgelopen tijd niet vaak met elkaar eens geweest. Frankrijk, dat over kernwapens beschikt, wil dat Europa zelfredzamer wordt op het gebied van defensie. Zal het bezoek leiden tot meer samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland?

Het Franse defensiebeleid

In de serie 'Stemmen van Europa' in aanloop naar de Europese Verkiezingen begin juni, vanavond Frankrijk. Daar keurde het parlement een defensiebudget goed van ruim 400 miljard euro. De grootste uitgavestijging in een halve eeuw. En tevens een trendbreuk. Met als belangrijkste doel van president Emmanuel Macron: meer en sneller samenwerken op Europees gebied. Intussen draait de wapenindustrie in het Franse Bourges al op volle toeren.

Kinderrechters: ouders bij uithuisplaatsing eerder horen

Het komt steeds vaker voor dat een rechter kinderen met spoed uit huis plaatsen omdat het thuis niet veilig is. Tot nu toe hebben kinderrechters twee weken de tijd om de ouders te horen van kinderen die met spoed uit huis zijn geplaatst. Maar die termijn is volgens betrokkenen veel te lang en in strijd met het Europese Recht op een eerlijk proces. Het nieuwe kabinet wil dat het aantal spoeduithuisplaatsingen omlaag gaat en dat ouders en kinderen vaker worden gehoord.