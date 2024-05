ANP Van Zwol en Wilders

vandaag, 11:39 Vanavond op tv: Op zoek naar nieuw kabinet • Profielschets premier • Frictie radicaal-rechtse fractie Brussel • Wegblijf-boete in de zorg

Op zoek naar een nieuw kabinet

Richard van Zwol moet op zoek naar ministers en staatssecretarissen voor een nieuw kabinet. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is het uitgangspunt dat het nieuwe kabinet niet kan afwijken van de in het akkoord gemaakte afspraken. Wel moeten de te benoemen ministers allerlei afspraken nog gaan concretiseren in een regeerakkoord. En wat niet in het hoofdlijnenakkoord staat, is per saldo een vrije kwestie, zegt Geert Wilders.

Profielschets van de nieuwe premier

PVV-leider Geert Wilders overlegt vandaag met zijn drie onderhandelingspartners en formateur Richard van Zwol wie demissionair premier Mark Rutte moet gaan opvolgen, nu Ronald Plasterk is afgehaakt. De PVV-leider heeft een belangrijke, zo niet doorslaggevende stem in dat proces. Wie de nieuwe premier wordt, zal ook voor veel aspirant-bewindslieden een belangrijke vraag zijn. Welk profiel heeft de ideale nieuwe premier?

Gerommel binnen radicaal-rechtse fractie Europees Parlement

Nog iets meer dan twee weken tot de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de peilingen wordt winst verwacht voor de radicaal-rechtse partijen in veel landen, en daarmee een groei in het aantal zetels in het Europees Parlement. Binnen de radicaal-rechtse Europese partij Identiteit en Democratie (ID) rommelt het: ID heeft de rechts-radicale Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) uit de fractie gezet. Ook de PVV is aangesloten bij deze Europese fractie. Wat is er aan de hand?

Wegblijf-boete in de zorg

Verschillende huisartsen hanteren boetes als een patiënt niet komt opdagen of een afspraak niet op tijd afzegt. Want patiënten komen steeds vaker hun afspraak bij de huisarts niet na, zeggen huisartsenorganisaties. Maar vooral in de ziekenhuizen zijn patiënten die niet komen opdagen voor een gemaakte afspraak een irritante en kostbare zaak.De boete moet mensen bewust maken van hun gedrag.