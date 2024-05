Vanavond op tv: Debat over hoofdlijnenakkoord · Erkenning Palestijnse staat · Woordkeuzes bij nieuw kabinet

Kamerdebat over hoofdlijnenakkoord

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het verslag van informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Onder hun leiding bereikten PVV, VVD, NSC en BBB vorige week een hoofdlijnenakkoord. Met politiek duider Arjan Noorlander bespreken we de belangrijkste punten uit dat debat.

Erkenning Palestijnse staat

Noorwegen, Spanje en Ierland gaan de Palestijnse staat vanaf 28 mei officieel erkennen. "We moeten het enige alternatief dat een politieke oplossing biedt voor zowel Israëliërs en Palestijnen in leven houden," zei de premier van Noorwegen erover. Israël kondigde kort na de bekendmaking aan zijn ambassadeurs terug te trekken uit de drie landen.

In onze uitzending zoomen we in op de betekenis van het erkennen van Palestina als onafhankelijke staat en de gevolgen daarvan, ook voor Israël.

De term extreemrechts

Hoe omschrijven we ons nieuwe kabinet en de partijen die erin zitten: mag je de term extreemrechts gebruiken? Het leidde vorige week al tot discussie in de Kamer, toen Volt-fractievoorzitter Dassen de PVV "een extreemrechtse partij" noemde. Kamervoorzitter Bosma (PVV) vindt dat dat niet zou moeten mogen, omdat het "een nazivergelijking" zou zijn. Een deel van de Kamer was daar dan weer verontwaardigd over.