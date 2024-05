Vanavond op tv: Dringend manschappen nodig Oekraïne • Registratie arbeidsmigranten

Manschappentekort aan het Oekraïense front

Aan het front in Oekraïne gaan de Russische aanvallen door. Tegenover Nieuwsuur klagen Oekraïense militairen dat er een tekort is aan nieuwe troepen. Vandaag gaat de nieuwe mobilisatiewet in, waarin de mobilisatieleeftijd verlaagd wordt van 27 naar 25. Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp sprak met soldaten aan het front.

Registratie arbeidsmigranten

Het aanpakken van malafide uitzendbureaus blijft een heet hangijzer in de politiek. Eén van de problemen is dat arbeidsmigranten zich vaak niet inschrijven bij de gemeente. Als mensen dat niet doen, kunnen ze bijvoorbeeld moeilijker of geen medische zorg krijgen. En hierdoor kunnen er veel te veel mensen op één adres wonen. Gemeenten zitten daardoor met de handen in het haar.